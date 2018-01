Direção de presídio permite entrada de corpo para que preso se despedisse de irmão em Anápolis

Após o início de um tumulto no Presídio de Anápolis, a 55 km de Goiânia, que teria ocorrido depois que um detento teve a saída negada para acompanhar o velório do irmão, morto em um confronto com a Polícia Militar, a direção da unidade decidiu liberar a entrada do corpo no presídio para que o preso pudesse se despedir do parente.

Em nota, a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP) alegou ser de alto risco a operação de levar o preso ao velório, “tendo em vista que o irmão era membro de quadrilha de assalto a banco". De acordo com a TV Anhanguera, o corpo ficou cerca de 10 minutos dentro da penitenciária.

Ao G1, a juíza Thelma Aparecida Alves, da 1ª Vara de Execuções Penais e Corregedora de Presídios de Goiânia, elogiou a atitude da direção em permitir a entrada do corpo.

"Me lembra aquela história de 'se Maomé não vai a montanha, a montanha vai a Maomé'. Foi legal. Ele conseguiu realizar para o preso um direito de despedida e levou [o corpo] lá. Achei uma atitude muito humana", disse à reportagem.