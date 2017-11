Dinheiro para pagar remédios e médicos é usado para mestrado de servidoras em Goiânia, diz diretor

O dinheiro para manter o mestrado de duas servidoras municipais sai do Fundo Municipal de Saúde, que deveria ser usado para pagar hospitais, laboratórios, médicos e demais fornecedores e prestadores de serviço. A informação foi repassada nesta segunda-feira (20/11) pelo diretor do Fundo, Cássio Muriel da Silva, em depoimento à Comissão Especial de Inquérito que investiga a situação da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia (SMS).

“É imoral que a prefeitura deixe de pagar remédios e serviços médicos importantes para o cidadão para, em um momento de crise que estamos vivendo, manter um privilégio a servidoras que sequer são procuradoras do Município. O diretor do Fundo disse que deixa de quitar muitas contas por falta de dinheiro. Mas está sobrando para o mestrado?”, questiona o relator da CEI, vereador Elias Vaz (PSB).

Segundo consta na CEI, a secretária da SMS Fátima Mrué autorizou o mestrado em Direito da Saúde para a superintendente de Regulação, Andréia Alcântara Barbosa, e Ana Paula Custódio, aprovada em concurso para assistente administrativo, cargo de nível médio, mas que é chefe setorial jurídica. Os cursos, com duração de dois anos, no Instituto Superior de Educação Santa Cecília, em São Paulo, vão custar ao Município R$108 mil.

Mas a desconfiança do relator da CEI é de que o gasto seja ainda maior. Ele apresentou hoje requerimento pedindo esclarecimentos sobre uma denúncia de que a prefeitura estaria pagando também as despesas com passagens aéreas e hospedagem das duas servidoras. “Até agora ninguém conseguiu explicar qual foi o critério para oferecer esse benefício às funcionárias. O Ministério da Saúde até prevê o incentivo à pesquisa em saúde, mas o curso é na área jurídica, a situação não atende às exigências do governo federal”, destaca Elias Vaz.

Falta de investimento

Cássio Muriel também informou aos vereadores que recebe por mês do Ministério da Saúde média de R$50 milhões. A prioridade de pagamento são os chamados prestadores SUS, hospitais, laboratórios e médicos. As empresas responsáveis pela manutenção de equipamentos, como raio-X, e fornecedores de insumos, como seringas, luvas e até insulina, ficam em segundo plano. “Hoje se recebe bem menos do que se gasta”, tentou justificar o diretor.

Segundo ele, o repasse da Secretaria Municipal de Finanças é de no máximo R$42 milhões por mês, recurso suficiente apenas para quitar os gastos com a folha de pagamento e encargos trabalhistas. Questionado pelo relator da CEI se o Município não fazia nenhum outro investimento, Cássio Muriel disse que não. “É lamentável que a prefeitura não dê nenhuma contrapartida, além do salário dos servidores. Saúde deveria ser prioridade. Informações como essa e práticas como a autorização desse mestrado, entre outras irregularidades, vão nos dando indícios das razões que levaram a esse caos que Goiânia enfrenta hoje na Saúde”, assinala o relator da CEI.