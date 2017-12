Dificuldade em se confirmar situação

Em Goiânia, não há informações precisas sobre o número de acidentes de trânsito com mortes provocados por motoristas embriagados. A titular da Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito de Goiânia (Dict), Nilda Andrade, explica que uma série de fatores impedem a obtenção de dados.“Em muitos casos do tipo, o motorista evade do local, então não é possív...