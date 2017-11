Dia do Servidor ‘Bonito Esteticamente’ é sancionado pelo prefeito de Petrópolis

A lei que cria o Dia do Servidor Público Municipal “Bonito Esteticamente”, proposta pelo prefeito de Petrópolis, Bernardo Rossi (PMDB-RJ), sancionada na última terça-feira (21) será revogada pela Câmara de Vereadores.

Em nota, Rossi pediu desculpas para o público e afirmou que a intensão do concurso era incentivar ‘as entidades assistenciais’ e reverter o dinheiro que seria recebido com a venda de ingressos no valor de R$ 20 para três instituições de caridade do município. Segundo o prefeito, a lei não é inconstitucional, mas admite que é inadequada.

"Publicamente, o prefeito Bernardo Rossi se desculpa com os petropolitanos e, em especial, com os servidores públicos pela sanção da lei – que está sendo revogada pelo legislativo – que instituiu um concurso de beleza. A lei passou por todas as comissões da Câmara de Vereadores e foi aprovada em plenário, não sendo inconstitucional e não havendo impedimento jurídico para vetá-la. Ao sancionar a lei, o prefeito se ateve apenas ao cunho de incentivo às entidades assistenciais, com a arrecadação do evento revertendo para três instituições, como que era previsto como o objetivo principal da iniciativa. Diante da repercussão, a prefeitura entendeu a inadequação da lei e se desculpa com o funcionalismo e com a população", diz a nota.

A Lei

A lei de nº 7.587 foi aprovada na Câmara Municipal de Petrópolis, Região Serrana do Rio de Janeiro, é de autoria do vereador Márcio Arruda (PMDB-RJ), e seria comemorada na segunda sexta-feira de dezembro.

De acordo com o texto, no concurso não seria permitido exceder o número de dez participantes e estes teriam que ‘desfilar graciosamente’.