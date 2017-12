Dezembro terá muita chuva, tempo nublado e altas temperaturas em Goiânia

Dezembro chegou e com ele um dos períodos de maior incidência de chuvas em Goiás. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, para o mês são esperadas precipitações na média ou acima do normal em todo Estado.

Também está previsto a ocorrência do veranico, que é característico por dias seguidos de estiagem acompanhados de calor intenso e altas temperaturas. “É comum esse fenômeno ocorrer de sete a dez dias ininterruptamente”, explicou o meteorologista Hamilton Carvalho.

O meteorologista explicou ainda que as cidades da região Norte de Goiás e a capital estão entre as mais quentes do Estado. Em Goiânia as temperaturas, neste período, devem oscilar e a mínima fica na casa dos 19° e a máxima em torno de 36° em dias de calor. “É importante lembrar que nos dias de chuva as temperaturas, automaticamente, caem alguns graus”, ponderou.

Ainda para Goiânia está previsto um volume de chuvas de 219 milímetros distribuídos por todo o período. “Isso é um volume tranquilo, não quer dizer que vai chover tudo de uma vez. Um dia chove 10 milímetros, no outro mais ou menos e em pontos diferentes da cidade. Caso seja detectada a possibilidade de temporais esporádicos nos emitimos alertas”, explicou Hamilton.