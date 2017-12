Dez pessoas ficam feridas após estrutura cair durante confraternização da AudioMix; veja vídeo 🎥

Atualizada às 20h07 - 26/12/2017

A queda de uma estrutura metálica durante uma confraternização de fim de ano de funcionários e músicos ligados à empresa AudioMix, deixou 10 pessoas feridas na Estância Villa Mix, próximo à rodovia GO-020, em Senador Canedo, na Região Metropolitana de Goiânia.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, por volta das 15h40 desta terça-feira (26), uma tenda tipo túnel 40mx40m caiu com a forte chuva e ventania que atingiu o local. No espaço coberto pela estrutura, haviam cerca de 60 pessoas no momento do ocorrido. Eram esperadas entre 150 e 200 durante todo o evento, que reuniria funcionários da empresa e seus familiares.

Segundo testemunhas, os convidados estavam se preparando para o almoço. Ainda eram esperados para o evento shows com cantores ligados à empresa, entre outras atrações. No entanto, a festa foi cancelada após o ocorrido.

Duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e quatro do Corpo de Bombeiros foram acionadas para prestarem os primeiros socorros aos feridos. De acordo com o subtenente Santana, do Corpo de Bombeiros, três vítimas foram encaminhadas a unidades hospitalares de forma particular. Outras duas foram levadas, uma em viatura do Samu e outra junto aos bombeiros, para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Senador Canedo. Ainda não há informações sobre os outros cinco feridos.

DVD

No último dia 19, a dupla sertaneja Jorge & Mateus gravou na Estância Villa Mix o 8° DVD de sua carreira. A estrutura metálica que caiu nesta terça foi a mesma utilizada durante o evento.