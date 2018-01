Dez dias depois, 71 continuam foragidos

Passados dez dias desde a rebelião na Colônia Agroindustrial do Regime Semiaberto, no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, 71 dos 243 foragidos ainda não foram recapturados. Segundo a Diretoria Geral de Administração Penitenciária (DGAP), as forças de segurança do Estado permanecem empenhadas na busca dos fugitivos. Os presos escaparam durante uma invasão de d...