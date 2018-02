Detran-GO cancela licitação de R$ 76 milhões para emplacar veículos

O Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) cancelou a licitação que previa a concessão por 30 anos do serviço de emplacamento de veículos no Estado. A estimativa era que o serviço rendesse à empresa vencedora, por ano, até R$ 76 milhões. O Detran-GO também criou uma comissão para elaborar as minutas para procedimento de credenciamento das empresas aptas a fazer o serviço de fabricação, estamparia e lacração das placas veiculares. Esta comissão terá um prazo de 180 dias para finalizar o trabalho.

Publicado no dia 8 de janeiro, o edital de licitação foi suspenso pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE) quatro dias após manifestação do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) e do Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO). O cancelamento foi publicado na edição desta sexta-feira (23) no Diário Oficial do Estado (DOE).

O argumento do Denatran e do MP-GO, acatado pelo TCE, é que o serviço não pode ser feito por meio de concessão, mas, sim, por credenciamento, como previsto no artigo 5º da Resolução 231/2007, do Conselho Nacional de Trânsito (Contran). Desde 2013, a fabricação de placas veiculares é feita por uma única empresa para atender toda a demanda do Estado. Pelo credenciamento, qualquer empresa que atenda aos requisitos exigidos pelo Detran-GO estaria apta a fazer o serviço.

O argumento central do MP-GO é que a fabricação de placas veiculares não é um serviço público e, portanto, não pode ser licitado pelo Detran-GO. Já o órgão estadual afirma que o processo de licitação e a escolha de uma única empresa para fazer o serviço em todo o Estado era uma medida de segurança.

Com uma frota de 3,7 milhões de veículos em Goiás, são feitos entre 450 mil e 500 mil emplacamentos por ano no Estado. Cada par de placa e tarjeta para um carro custa R$ 190,40, e iria para R$ 214,48 caso a licitação fosse adiante.