Detido em operação, ex-diretor de presídio de Anápolis poderá cumprir pena domiciliar

A Justiça autorizou o ex-diretor do presídio de Anápolis, Fábio de Oliveira Santos, a cumprir pena domiciliar com o uso de tornozeleira eletrônica. A informação foi divulgada na tarde desta terça-feira (5) pela Superintendência Executiva de Administração Penitenciária (Seap).

Apesar de Fábio poder sair durante o dia, à noite ele deve, obrigatoriamente, permanecer na residência para não atrapalhar as investigações. Ele deixou a Casa de Prisão Provisória (CPP) da cidade, no Centro goiano, na última sexta-feira (1°).

PRISÃO

Fábio de Oliveira Santos e o supervisor de Segurança do presídio, Ednaldo Monteiro, foram presos no último dia 21 de novembro após a deflagração da Operação Regalia, realizada pelo Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) em parceria com a Polícia Civil (PC).

Segundo as investigações, Fábio e Ednaldo faziam parte de uma quadrilha que cobrava propinas para dar benefícios a alguns presos. As investigações começaram no ano passado após denúncias afirmando que, dentro do presídio, havia muitas regalias. Entre elas a existência de um motel e a entrada de celular facilitada mediante pagamento.

Na penitenciária, após uma revista ser feita nas celas durante a operação, foram encontrados mais de 100 celulares, armas, balanças de precisão, drogas e cerca de R$ 30 mil em espécie.