Detentos se rebelam em presídio de Silvânia

Os detentos da unidade prisional de Silvânia, no Sudeste do Estado, fizeram uma rebelião na tarde desta terça-feira (12). De acordo com informações preliminares de um agente prisional, os presidiários são contra as medidas de fiscalização interna para retirada de drogas e objetos ilícitos. Não houve registro de mortes ou feridos.

Os detentos colocaram fogo em diversos colchões. O Corpo de Bombeiros foi acionado para apagar as chamas. Os agentes penitenciários fizeram uma negociação com os presos e controlaram a situação na unidade. A Superintendência Executiva de Administração Penitenciária (Seap) disse que ainda não irá se pronunciar sobre o assunto.