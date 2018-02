Detentos furam buraco em cela e 9 fogem de presídio em Águas Lindas de Goiás

Nove detentos fugiram, na madrugada desta segunda-feira (26), da unidade prisional de Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. Segundo a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP), os presos furaram um buraco na parede do fundo da cela 4B, que dá acesso à rua, e fugiram. Dois reeducandos já foram recapturados.

Em nota, a DGAP confirmou a fuga e informou que uma sindicância foi instaurada para apurar as circunstâncias do ato. A DGAP também informou o nome dos detentos que seguem foragidos; são eles:

João Francisco de Carvalho Souza,

Rafael Bezerra Pereira Ferreira da Silva,

Fábio Luís Silva Nunes,

Carlos Alberto Carvalho Cavalcante,

William Ferreira dos Santos,

Elenilton Santos Carvalho,

Leonardo Santos Barros