Detentos fogem da unidade prisional de Águas Lindas

Dez presos fugiram da unidade prisional de Águas Lindas, no entorno do Distrito Federal, na madrugada desta segunda-feira (25). O presidente da Associação dos Agentes Prisionais, Jorimar Bastos, explicou que os detentos fizeram um buraco na laje do teto e escaparam por ali.

A Superintendência Executiva de Administração Penitenciária (Seap) informou que os três agentes penitenciários que estavam de plantão, viram a fuga pelas câmeras de monitoramento, mas não conseguiram impedir a situação.

Até o momento, ninguém foi recapturado. Ainda de acordo com o presidente da Associação dos Agentes Prisionais, o presídio possui 480 detentos, mas a unidade tem capacidade para apenas 100 presos.

Ao G1 Goiás, a Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária (SSPAP), disse que a maioria dos fugitivos respondem por roubo e que Corregedoria e a Inteligência já avaliam as circunstâncias da fuga, e que uma sindicância foi aberta para investigar o fato.