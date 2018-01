Detentos abrem buraco e fogem da Casa do Albergado, em Goiânia

A Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP) confirmou que cinco detentos fugiram da Casa do Albergado, em Goiânia, no início da noite desta quarta-feira (10). Eles abriram um buraco na parede que dá acesso ao lado externo do local.

Dois foram recapturados, mas três detentos permanecem foragidos. A Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP) informou que um procedimento administrativo vai ser aberto para apurar as circunstâncias da ocorrência. Os fugitivos estavam bloqueados pelo Poder Judiciário e aguardavam audiência.

Confira a nota emitida pela diretoria:

A Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP) confirma que, no início da noite desta quarta-feira (10/1), cinco apenados do grupo de ‘bloqueados’ da Casa do Albergado empreenderam fuga do local. Os agentes conseguiram conter dois deles, mas três conseguiram fugir.

Tão logo existam novas informações atualizaremos a presente nota.

Será aberto procedimento administrativo para apurar as circunstâncias da ocorrência.

Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP)