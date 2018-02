Detento morto no mesmo dia que entrou na cadeia de Jataí tinha desavença com preso que o assassinou

O detento encontrado morto ontem na cela 2 da Ala B do presídio de Jataí (a 327 km de Goiânia), Marcelo Marçal Assis da Silveira, de 26 anos, possuía desavença anterior à prisão com o preso que assumiu a autoria do crime. As direções dos presídios costumam verificar esse tipo de situação antes de encaminhar o preso para as alas e, em nota, a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP) informou que instaurou uma sindicância para esclarecer os fatos.

O caso foi registrado na delegacia da Polícia Civil em Jataí, que irá apurar as circunstâncias do crime. Na ocorrência consta que quando os servidores chegaram ao local encontraram o detento Bruno da Silva Brito ao lado do corpo com uma faca de fabricação artesanal, conhecida como chucho, nas mãos. Ele assumiu a autoria do crime sob a alegação de que já havia tido problemas com a vítima fora da cadeia.

Marcelo tinha sido preso pela Polícia Militar na madrugada de quarta-feira, suspeito de um homicídio. A mulher dele, de 19 anos, também foi detida. Ele foi encaminhado para o presídio no meio da tarde e a morte foi registrada por volta das 18h30. A mulher dele continua presa.