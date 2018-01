Detento morre dentro do presídio de Anápolis

Atualizada às 17h59 de 03/01/2017

Um detento foi encontrado morto dentro do presídio de Anápolis, no Centro do Estado, na tarde desta quarta-feira (3). Informações preliminares dão conta que o homem é acusado por estupro e pelo homicídio da esposa. Ele estava preso há 7 anos no Módulo de Segurança, conhecido como “Seguro”, local em que detentos que cometem crimes como esses são levados.

Uma viatura do Instituto Médico Legal (IML) já recolheu o corpo. Até o momento, os relatos são de que após uma briga a vítima recebeu golpes de faca no pescoço e no tórax. Em seguida ele teria sido arrastado para o saguão, conforme as informações apuradas pela reportagem de O Popular.

Na noite dessa terça-feira (2), a unidade prisional foi alvo de disparos efetuados a cerca de 200 metros do local. Os tiros foram direcionados para a guarita, mas ninguém ficou ferido, segundo o delegado titular do Grupo de Investigação de Homicídios do município, Renato Rodrigues. O diretor do presídio e agentes saíram para checar a situação, mas não conseguiram localizar o autor dos disparos e as cápsulas.

Mortes

Na última terça-feira (2), dois servidores ligados ao presídio de Anápolis foram executados. Pela manhã, o vigilante penitenciário Eduardo Barbosa dos Santos tinha acabado de sair do plantão quando foi abordado e morto com mais de 20 disparos de arma de fogo.

Já pela tarde o agente penitenciário Ednaldo Monteiro, ex-supervisor da unidade prisional de Anápolis, foi executado dentro de seu carro na porta da floricultura de sua família. Assim que ele entrou no carro, um veículo estacionou atrás e três pessoas saíram disparando contra a porta do motorista.

Ainda não é possível saber se as mortes dos servidores estão relacionadas. Uma revista foi realizada no dia 1º de janeiro e os agentes foram ameaçados. Aliado a isso, na segunda fase da operação Regalia, do Ministério Público (MP) que investiga propina de detentos, o ex-supervisor do presídio de Anápolis, o agente Ednaldo Monteiro foi preso.

Outras questões que chamam a atenção são: o ataque a tiros de hoje, a morte de um detento e até mesmo a rebelião no último dia 1º na Colônia Agroindustrial do Regime Semiaberto, em Aparecida de Goiânia, que deixou nove mortos e 14 feridos.

Mesmo assim, uma força-tarefa foi criada com o apoio da Polícia Civil de Goiânia para investigar as mortes dos servidores da unidade prisional de Anápolis. Sobre a morte de hoje a Superintendência Executiva de Administração Penitenciária (Seap) ainda não se pronunciou sobre o fato.