Detento ganha saída temporária de Natal e volta a ser preso por estuprar duas mulheres

Na noite desta sexta-feira (23), um homem foi preso por estuprar duas mulheres em Praia Grande, no litoral de São Paulo. Tiago Amaro das Virgens, de 31 anos, estava preso e deixou o presídio há três dias, depois de ser beneficiado pela saída temporária de Natal.

O suspeito cumpre pena por roubo e há quatro anos estava encarcerado na penitenciária de São Vicente. Na última quarta-feira (20), ele saiu da cadeia ao receber o benefício da saída temporária de Natal.

Horas depois, ele atacou sua primeira vítima, uma mulher que ia embora do trabalho. Segundo a Polícia Civil, Tiago a arrastou para um matagal e a estuprou. Ele usava uma faca para ameaçá-la e a manteve no local por mais de uma hora e meia.

"Pensei que eu ia morrer, que dali eu não saia mais. Ele falava que ia parar uma hora e fiquei muito tempo ali. (Ele falava) para mim não gritar, não fazer nada, nenhum barulho, não mexer em nada. Só consegui correr porque ele se distraiu e eu consegui levantar", contou a vítima.

Dois dias depois, na manhã de sexta-feira (22), Tiago invadiu um salão de beleza, roubou e estuprou uma cliente. Testemunhas relataram que ele ainda socou o rosto de uma das funcionárias do estabelecimento.

Após as denúncias, o suspeito foi preso na casa da avó dele. A roupa que ele usava no momento do crime também foi encontrada no local. Tiago tentou fugir, pulou o muro e o telhado da residência, mas foi capturado pelos policiais militares.

De acordo com a Polícia Civil, o homem estava sendo procurado desde que os familiares e amigos da primeira vítima usaram as redes sociais para compartilhar imagens gravadas por câmeras de um circuito de monitoramento de segurança onde ele aparece. O vídeo ajudou a policia a identificá-lo rapidamente.