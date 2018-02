Um detento que cumpria pena no regime semiaberto foi morto a tiros no final da tarde desta sexta-feira (16) em Hidrolândia, na Região Metropolitana da capital.

Uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel (SAMU) chegou a ser acionada na avenida Sol Nascente, no setor Santa Bárbara, para o atendimento ao homem, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

De acordo com a Polícia Militar (PM), ainda não há informações sobre a motivação do crime.