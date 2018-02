Detento do regime semiaberto é assassinado com mais de 20 tiros em Goiânia

Na tarde desta segunda-feira (19), um detento do regime semiaberto foi assassinado com mais de 20 disparos de arma de fogo na Rua C-5, na Vila Canaã, em Goiânia. Alan Ferreira Barbosa, de 26 anos, havia progredido do regime fechado para o semiaberto há poucos dias, segundo informações da Polícia Militar (PM). Ele não utilizava tornozeleira eletrônica.

A PM relatou que dois homens chegaram em uma picape cor prata e atiraram contra a vítima diversas vezes. Ainda conforme a PM, o detento tinha passagens pelos crimes de homicídio, roubo, receptação, ameaça e tráfico de drogas. A suspeita é que o crime tenha sido motivado por um acerto de contas.