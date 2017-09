Um detento do presídio de Luziânia, no entorno do Distrito Federal, foi encontrado morto com sinais de enforcamento na tarde desta sexta-feira (8).

Agentes carcerários encontraram o corpo da vítima que teria sido morta por colegas de cela. Os presos Daniel Dos Santos Mendes e Eliel Silva Monteiro, suspeitos de terem cometido o crime, prestaram depoimento e confessaram o crime.

Os dois autores que estavam presos por assalto e latrocínio, também vão responder por homicídio.