Detento é encontrado morto dentro de cela em presídio de Jataí

O detento Marcelo Assis da Silveira foi encontrado morto dentro de sua cela na tarde desta quarta-feira (31) no presídio de Jataí, sudoeste do estado. Segundo a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP), o caso será investigado pela delegacia do município. Uma sindicância foi aberta para esclarecimento dos fatos.

Em nota, a DGAP informou que, ao lado do corpo, os agentes prisionais encontram outro detento, identificado como Bruno da Silva Brito, com uma arma artesanal (chucho) em mãos. Segundo a nota, Brito teria assumido a autoria do crime e justificado que já teve problemas com a vítima do lado de fora da cadeia.

NOTA-DGAP



A Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP) informa que, nesta quarta-feira (31/1), o detento Marcelo Assis da Silveira foi assassinado dentro da unidade prisional de Jataí.



Por volta das 18 horas, os agentes de plantão foram avisados que havia um preso morto dentro da cela 2 da Ala B.



Quando os servidores chegaram ao local encontraram o detento Bruno da Silva Brito ao lado do corpo portando arma de fabricação artesanal (chucho). Ele assumiu a autoria do crime sob a alegação de que já havia tido problemas com a vítima fora da cadeia.



O Instituto Médico Legal (IML) e a Polícia Técnico-Científica foram imediatamente acionados para os procedimentos legais.



A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil de Jataí.



Será aberto sindicância para apuração dos fatos.



Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP)