Desfile cívico-militar em Goiânia comemora 7 de setembro

O hasteamento das bandeiras e a execução do Hino Nacional marcaram o início do desfile de 7 de setembro, Independência do Brasil, em Goiânia. Em seguida, como ocorre tradicionalmente, o Comando de Operações Especiais do Exército abriu o desfile.

O desfile ocorre na Avenida Tocantins com a Anhanguera e é acompanhado por políticos e mais de uma centena de populares. O prefeito de Goiânia, Iris Rezende, o governador em exercício e presidente da Assembleia Legislativa, José Vitti, o presidente da Câmara dos Vereadores, Andrey Azeredo, e alguns secretários acompanham os desfiles.

A primeira etapa dos desfiles conta com a participação de mais de 3 mil militares do Exército Brasileiro, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e da Guarda Civil Metropolitana de Goiânia (GCM).

Já a segunda traz o desfile de oito bandas das escolas estaduais, além de jovens da Ordem Demolay, Legião da Boa Vontade (LBV) e Grupo Ecológico Guardiões do Verde.