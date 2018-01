‘Desespero’: bebê tem rosto desfigurado por água fervendo e pais pedem ajuda

O casal Diego Augusto da Silva, de 29 anos, e Maria Thereza Gomes da Silva, de 25, de Lagoa Santa (MG), estão passando por momentos difíceis após seu filho de 1 ano ter o rosto totalmente queimado por água fervente. O bebê, chamado Lorenzo, está internado em estado grave na Santa Casa de Santos. A família foi passear no litoral de São Paulo no início do mês, para passarem as férias, quando o acidente ocorreu.

De acordo com o G1, os pais da criança estão mobilizando as redes sociais para se manterem na região e acompanharem o caso, pois o filho não tem condições de ser transferido.

"Decidimos passar um dia na praia, então fomos para Itanhaém, onde alugamos uma casa. Lorenzo está começando, aos poucos, a andar, e sempre ficamos de olho nele. Mas não percebemos quando ele chegou perto do fogão, que estava bambo. A cafeteira [do tipo italiana] caiu em cima dele. Eu entrei em desespero", contou a mãe ao G1.

Lorenzo teve o rosto totalmente atingido por queimaduras de 2° grau e também se machucou em 25% do tórax e do abdômen. Desde então, os pais se revezam nos cuidados ao filho internado. "Ainda estamos em um sentimento de desespero. Não conhecemos ninguém e não temos condições de continuar na cidade", desabafou a mãe à publicação.