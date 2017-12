Deputado goiano critica bonecos com órgãos genitais: "destruição das nossas famílias"

O deputado federal e delegado Waldir Soares está envolvido em uma nova polêmica nas redes sociais. Em uma postagem em seu perfil no Facebook, ele faz duras críticas a brinquedos que estão sendo distribuídos em todo o Estado pela Organização das Voluntárias de Goiás (OVG). Os bonecos reproduzem os órgãos genitais masculinos e femininos.

O político afirma que os bonecos "estão incentivando a ideologia de gênero entre as crianças das famílias carentes". “Fiquei sabendo dos brinquedos através das redes sociais. Recebi reclamações de prefeitos e vereadores de diversos municípios do Estado que estão constrangidos em entregá-los e também de alguns pais, por isso fiz a postagem”, afirmou Waldir em entrevista ao POPULAR.

O deputado argumenta que houve um "erro no controle de qualidade" e defende que os brinquedos sejam recolhidos. “Aqui não tem nenhuma santidade, mas quando você trata com crianças pequenas o cuidado é outro”, pontuou.

Até a manhã desta quinta-feira (14), a publicação tinha mais de 5 mil comentários e 6 mil compartilhamentos. Muitos internautas criticaram a posição do deputado. Waldir se defende afirmando que "essas pessoas não acompanham o seu mandato".

Em nota, a OVG afirma que avaliou diferentes brinquedos disponíveis no mercado e que os bonecos distribuídos atendem as especificações técnicas estabelecidas pelos órgãos de controle. O texto destaca que a distribuição de presentes a crianças é tradição há anos em Goiás na época do Natal.



Confira a nota na íntegra

A Organização das Voluntárias de Goiás tem a tradição de longos anos de distribuir brinquedos em todos os municípios do estado, e sempre teve a preocupação de entregar presentes de qualidade, dentro das especificações técnicas estabelecidas pelos órgãos de controle. A OVG avaliou amostras de muitas empresas e vários bonecos e bonecas disponíveis no mercado, inclusive de grandes marcas, são assim. Os mesmos bonecos e bonecas (devidamente vestidos) entregues neste Natal já foram distribuídos no ano passado. Neste ano, além das bonecas, a OVG está entregando os seguintes itens: carrinhos tipo Fórmula-1, jogos de dominó, learning pad (brinquedo eletrônico educativo), maletas de pintura, bolas de futebol e de vôlei. A variedade de presentes é uma forma de mais uma vez agradar às crianças dos 246 municípios goianos, não havendo outro objetivo senão presenteá-las.