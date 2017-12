Dependente é morto por funcionários de clínica de reabilitação durante viagem para internação

Daniel Rodrigues da Silva e Paulo Victor Rodrigues Barbosa Aguiar foram presos suspeitos de sequestrar, torturar e matar Marcos de Souza Alves, de 39 anos, no final de outubro deste ano. De acordo com o delegado Marco Aurélio Euzébio Ferreira, o pai de Marcos, que mora em Caldas Novas, entrou em contato com o Centro de Reabilitação Renascer, em Goiânia, e solicitou que o jovem fosse internado de forma involuntária no local.

Daniel, funcionário e ex-paciente, Paulo e Alessandre Nisen Sales Souza, pacientes do centro, foram enviados até Caldas para buscar Marcos. Ao encontrarem a vítima, o jovem reagiu e foi agredido pelos autores e colocado dentro de um carro contra sua vontade.

Ainda de acordo com as investigações, no trajeto de Caldas para Goiânia, o jovem se debateu dentro do carro e quebrou um dos vidros laterais. Os suspeitos pararam o carro, torturaram e agrediram Marcos até a morte. “O exame do laudo cadavérico atestou que a causa da morte foi asfixia”, explicou Marco Aurélio.

Em seguida, colocaram o corpo do jovem no porta-malas do carro. Ao chegarem a Goiânia, Daniel e Paulo Victor abandonaram o veículo na porta da clínica que fica no Sítio Recreio das Mansões, na capital e fugiram em uma motocicleta. Alessandre permaneceu no local.

Ao constatarem que o corpo de Marcos estava no porta-malas os funcionários e pacientes acionaram a Polícia Civil. O delegado contou que os donos da clínica foram indiciados pelo crime de sequestro. “Uma lei federal determina que as internações involuntárias sejam precedidas de uma autorização médica, o que não houve no caso. Além disso, toda internação tem que ser comunicada ao Ministério Público em um prazo de 72 horas, o que eles não cumpriam. O centro também não tinha alvará de funcionamento com o agravante que colocavam os pacientes para realizar as internações”, explicou o policial.

Também foram indiciados o presidente da clínica, uma técnica de enfermagem e um terapeuta que atuavam na administração do centro e eram responsáveis por determinar as internações.