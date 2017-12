Delegado aposentado atira contra ladrão durante assalto no Setor Bueno

Um delegado aposentado, de 73 anos, foi vítima de um assalto nesta quinta-feira (28) no Setor Bueno, em Goiânia.

O senhor contou ao POPULAR que estava na calçada da Rua T-37 conversando com uma amiga quando um homem, bem vestido, se aproximou rapidamente, mostrou uma faca e pediu que os dois entregassem os celulares.

Quando o ladrão virou de costas, o idoso sacou uma pistola e atirou contra o sujeito, que correu em direção a um carro sedan, de cor cinza. De acordo com o depoimento do aposentado, ele verificou se não havia outras pessoas por perto e atirou outras três vezes contra o veículo.

Uma equipe do GIRO chegou ao local e repassou as informações para iniciar as buscas ao carro alvejado. A mulher informou à reportagem que foi levado um iPhone 6 e um Motorola G5 que ainda estava na embalagem.

Até o fechamento deste texto, ninguém havia sido preso.