Defesa do hospital diz que médico acusado de crime sexual não tinha vínculo empregatício

O médico Joaquim de Sousa Lima Neto, preso preventivamente por suspeita de crime sexual mediante fraude na última terça-feira, 23, tinha contratos de locação do consultório e da sala de cirurgia do Hospital São Lucas, no Setor Central, onde aconteceram os abusos, segundo relatos das vítimas. A advogada do hospital, Roberta Siqueira, defende que, por isso, a administração do hospital não tinha conhecimento ou responsabilidade sobre o que acontecia com os pacientes.

A defesa do hospital diz que também não sabia sobre os outros dois processos em que Joaquim era suspeito de abuso sexual. Segundo Roberta, a administração tomou conhecimento sobre os casos depois que a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) procurou o hospital no final do mês de dezembro.

Após esse contato com a Polícia Civil, a administração decidiu notificar o médico sobre a rescisão do seu contrato de aluguel do consultório e ele foi afastado temporariamente. Além disso foi aberta uma sindicância interna que deve decidir pela exclusão do profissional.

De acordo com a advogada, a sindicância é um critério estabelecido no regimento interno do hospital e passa por seis médicos que fazem parte de uma comissão de ética interna. A exclusão é a maior penalidade prevista.

Roberta conta que foi informada pela administração que Joaquim de Sousa era um médico muito requisitado, por isso atendia um grande número de pacientes, realizando muitas cirurgias. Ela garante que nunca houve nenhuma reclamação formal relatando os crimes do profissional.

A advogada também garante que a administração não tem conhecimento de que Joaquim tenha se apresentado como ginecologista, especialização que ele não possuía. Roberta diz que o hospital tinha ciência que ele atendia como cirurgião-geral.

O Hospital São Lucas mudou sua administração em 2012 e atualmente seu sócio majoritário é o Centro Vida Ltda. Até a tarde desta sexta-feira, 26, 31 mulheres já haviam realizado denúncias formais na Deam contra Joaquim de Sousa. Ele continua preso em uma carceragem da delegacia.