Defesa de hospital diz que médico acusado de crime sexual não tinha vínculo de empregado

O médico Joaquim de Sousa Lima Neto, preso preventivamente por suspeita de crime sexual mediante fraude na última terça-feira, 23, tinha contratos de locação do consultório e da sala de cirurgia do Hospital São Lucas, no Setor Central, onde aconteceram os abusos, segundo relatos das vítimas. A advogada do hospital, Roberta Siqueira, defende que, por isso, a administração d...