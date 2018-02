Defesa Civil Nacional decreta estado de emergência em Flores de Goiás

A Defesa Civil Nacional decretou estado de emergência no município de Flores de Goiás, cidade localizada a 437 quilômetros de Goiânia. Devido ao alto volume de chuva, houve alagamentos na cidade, além da obstrução de estradas na zona rural e queda de pontes. A publicação no Diário Oficial foi feita nesta sexta-feira (23). Com o estado de emergência decretado, o Governo Federal apoiará a prefeitura na realização de ações emergenciais.

Para garantir o apoio emergencial, o município deve apresentar um relatório com o diagnóstico de danos e o Plano Detalhado de Resposta (PRD). O material será analisado e, se aprovado, o recurso será definido e liberado. A medida que permite o acesso aos recursos federais tem prazo de 180 dias.