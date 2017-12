Defesa Civil interdita casa em Aparecida após chuva derrubar parede

A casa do encanador Alderico Duarte, de 74 anos, foi interditada totalmente pela Defesa Civil de Aparecida de Goiânia, na manhã desta segunda-feira (11). A parede da cozinha da residência, localizada no Setor Cidade Livre, desabou durante a forte chuva que caiu no município, na tarde de domingo (11).

No momento do incidente estavam no local, além do idoso a mulher dela, a costureira Maria de Fátima Duarte, de 64 anos, e um filho, que está desempregado. A filha do casal e empregada doméstica Janaína Jacinto Duarte relatou que começou a chover durante a tarde. “A chuva começou leve, por volta das 16h. Mas depois engrossou e era umas 17h quando a parede caiu”, contou a mulher que mora em outra residência no mesmo terreno.

O superintendente municipal de proteção da Defesa Civil de Aparecida de Goiânia, Juliano Cardoso, explicou que uma equipe esteve no local para atender a família e realizar a auditoria técnica. “A construção é rudimentar, antiga e a equipe optou pela interdição total do imóvel. A família foi orientada a deixar o local e ir para a casa de algum parente ou conhecido”, afirmou.

Durante o período de interdição, Alderico e sua família irão se instalar na casa de Janaína. Segundo a filha, eles moram no local há mais de 20 anos e afirmam que após asfaltarem o setor as rachaduras começaram a aparecer na residência.

Após a composição do relatório, o documento será encaminhado para as secretarias de Bem Estar Social e de Habitação. De acordo Cardoso, as pastas deverão acompanhar os moradores que tiveram a casa afetada e ver a possibilidade de restauração do imóvel.

Reconstrução

Janaína afirma que eles precisam de ajudar para reconstruir a casa. Alderico trabalhava como encanador, mas devido a um problema na coluna está afastado pelo Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) e recebe um auxílio-doença de R$ 937, sendo esta a principal renda familiar. A mulher era costureira, mas sofreu um derrame e atualmente ajuda no orçamento vendendo tapetes.

“Até agora um vigilante doou R$ 50 reais. Colocamos um plástico para proteger os objetos. Precisamos de ajuda”, pede a filha do casal.

Alagamento

A chuva que caiu durante a tarde deste domingo em Goiânia provocou pontos de alagamento na 2ª Radial, na Vila Redenção; na Avenida Edmundo Pinheiro de Abreu, no Setor Pedro Ludovico; na Avenida Feira de Santana, no Parque Amazônia; e também em vias do Setor Alto da Glória. Já na Marginal Botafogo, o trânsito ficou lento na altura da ponte da Rua 10.