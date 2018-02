Defesa Civil emite novo alerta sobre possibilidade de chuvas fortes em Goiânia

A Defesa Civil do Corpo de Bombeiros emitiu um novo alerta sobre o risco de chuvas intensas nesta noite de quinta-feira (22) em Goiânia. De acordo com o comunicado, há riscos de alagamento, queda de árvores, enxurradas, raios e ventos fortes.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), o alerta é amarelo para a atual situação, em uma escala de: verde, amarelo, laranja e vermelho, sendo o último de maiores riscos. O esperado era em torno de 20 a 30 mm, mas a precipitação nesta madrugada foi de 68,8 mm. O Corpo de Bombeiros reforça o aviso de cuidado para pessoas que precisam se deslocar no período da noite.

Regiões como Avenida T-63 sobre o córrego Cascavel, no Jardim América, Avenida Anhanguera com Marginal Botafogo, Marginal Botafogo com a Avenida Universitária, Avenida Fued José Sebba com a Marginal Botafogo, Avenida 24 de Outubro sobre o córrego Cascavel e a ponte da Avenida Castelo Branco merecem um cuidado ainda maior durante a noite, por correrem riscos de desabamento e alagamento.