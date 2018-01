Defensoria aciona Justiça para que foragidos do semiaberto de Aparecida cumpram prisão domiciliar

A Defensoria Pública do Estado de Goiás (DPE-GO) protocolou, nesta sexta-feira (5), um novo pedido à Justiça para que os detentos do regime semiaberto que trabalham possam permanecer em prisão domiciliar. Alguns presos fugiram, ou não retornaram para dormir, após a rebelião do último dia 1º na Colônia Agroindustrial de Regime Semiaberto, em Aparecida de Goiânia.

A justificativa, segundo a DPE-GO, é garantir as condições mínimas de segurança e evitar penalidades aos apenados que desejam retornar ao cumprimento da pena, mas se encontram com medo “de morte devido à insegurança na Colônia Agroindustrial”.

Na noite da última quinta-feira (4), um princípio de rebelião terminou com uma pessoa foragida. Houve uma tentativa de invasão de presos da ala C nas alas A, B e D. Não tiveram mortes e nem feridos, mas houve uma tentativa de explosão de uma granada e troca de tiros.

O ato coincidiu com o horário de retorno dos detentos do semiaberto que trabalham e precisam pernoitar no local. Por conta da ação policial para conter o motim, o local estava inacessível e muitos apenados voltaram para suas casas. Os que decidiram aguardar formaram uma fila para a assinatura de um termo de permissão para dormirem em casa e foram liberados por um período de dez dias.

Histórico

Uma decisão da Justiça, da última quarta-feira (3), concedeu a dispensa de 486 detentos que trabalham para dormirem em casa pela mesma quantidade de dias, desde que o Estado os monitorasse com tornozeleiras eletrônicas. O que não foi cumprido na noite de ontem.

A DPE-GO, por sua vez, protocolou no mesmo dia um pedido para que o judiciário reconsidere a decisão e estenda a todos os apenados foragidos do semiaberto de Aparecida de Goiânia a autorização para que eles se apresentem à Justiça no prazo mínimo de 72 horas a partir da decisão, ou cumpram prisão domiciliar por dez dias, sem que sofram sanções disciplinares.

“A solicitação é justificada pelas recentes ocorrências no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia (nas unidades do regime semiaberto e fechado) e por ainda não ter sido julgado o requerimento anterior, protocolado pela DPE-GO na última quarta-feira (3)”, relatou.

“A DPE-GO entende que muitos presos evadiram da Colônia Agroindustrial do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia na última segunda-feira (1°/01) temendo por suas vidas. Informações de familiares indicam a vontade desses apenados retornarem ao cumprimento de sua pena. Por isso, a DPE-GO tem dialogado com o Judiciário, Ministério Público, OAB e Executivo para que esse retorno possa ocorrer sem risco a esses reeducandos e no sentido de evitar a penalização daqueles que fugiram para salvar suas vidas”, complementou o órgão estadual.