Defensivos agrícolas avaliados em R$ 600 mil é recuperado e dois são detidos

Dois homens, suspeitos de participarem de um roubo de carga, foram detidos na tarde de hoje (22) na BR-153, próximo a Professor Jamil. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que dois caminhões e um carro foram flagrados fazendo transbordo de carga às margens da rodovia.

Os dois estavam no local e a terceira pessoa, que estava no carro, conseguiu fugir. O trio estava fazendo transbordo de uma carga de defensivos agrícolas, avaliados em R$ 600.000,00. A carga ia de Goiânia com destino às cidades de Goiatuba e Itumbiara. Um dos envolvidos disse que foi sequestrado, mas a polícia encontrou irregularidades no depoimento dos dois homens.

Eles foram encaminhados à polícia civil da região. O material recuperado foi levado para o pátio da PRF.