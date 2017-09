Decreto que declara situação de emergência por escassez hídrica deve afetar produtores e Saneago

O decreto assinado pelo governador Marconi Perillo (PSDB), que declara situação de emergência por escassez hídrica na bacia do Rio Meia Ponte, deve limitar as autorizações de uso de água (outorgas) de proprietários da região e da própria Saneamento de Goiás S/A (Saneago) por 90 dias. A decisão do governo, que deverá ser publicada na edição de segunda-feira do Diário Ofici...