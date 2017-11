Decretada prisão de policiais envolvidos em morte de auxiliar de produção em Senado Canedo

Na tarde desta quinta-feira (30), foi decretada a prisão preventiva dos dois policiais militares envolvidos na morte do auxiliar de produção Tiago Ribeiro Messias, de 31 anos, que foi baleado enquanto era feito refém por um assaltante, que também morreu, no último sábado (25), em Senador Canedo. A Polícia Militar admitiu que houve erro na ação.

De acordo com o Tribunal de Justiça (TJ), o juiz Thulio Marco Miranda ordenou ainda o afastamento de outros dois PMs de todas as atividades da corporação. A solicitação foi feita pelo Ministério Público em parceria com a Polícia Civil.