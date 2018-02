Decon e PF realizam operação em postos de combustíveis em Goiás

Atualizada às 9h10.

Servidores públicos envolvidos em fiscalização de postos de combustíveis, técnicos credenciados pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) e proprietários de estabelecimentos são alvos de uma operação realizada em Goiás, na manhã desta terça-feira (6). A ação visa cumprir mandados de busca e de apreensão em Inhumas, Caturaí, Pires do Rio, Caldas Novas, Goiânia e Aparecida.

A operação é realizada pela Delegacia Estadual de Repressão a Crimes contra o Consumidor (Decon) em parceria com a Polícia Federal. Além dos mandados, a operação irá fazer a manutenção das bombas.

Na primeira fase da ação, realizada em outubro do ano passado, sete fiscais e três donos de postos foram presos. Nas investigações, a polícia constatou que os servidores cobravam propina dos donos de postos. Em alguns casos, chegaram a inventar infrações para conseguir dinheiro. O valor cobrado variava de R$ 200 a R$ 6 mil dependendo do perfil do estabelecimento.

Mais detalhes da Operação Fiel Balança serão divulgados em uma coletiva marcada para esta manhã.