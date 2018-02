Deam conclui primeiro inquérito contra médico que abusou de pacientes

O primeiro inquérito contra o médico Joaquim de Sousa Lima Neto, de 58 anos, já foi concluído e remetido à Justiça. Ele foi indiciado por violação mediante fraude e permanece na carceragem da Delegacia da Mulher (Deam) porque precisa ser ouvido a cada novo processo. Até agora já são 40 registros formais contra o profissional, que não tem especialização em Ginecologia. A secretária do médico também foi indiciada por falso testemunho.

Titular da Deam, Ana Elisa Gomes Martins diz que das 40 mulheres que apresentaram denúncia contra Joaquim, apenas sete estão dentro do prazo de seis meses, que permitem a abertura de investigação. Mas ela destaca que as delegadas da especializada vão ouvir todas as mulheres para traçar um perfil de atuação do médico. Mas não há data limite para que vítimas procurem a delegacia, mas seria importante que fossem o quanto antes, segundo a delegada.

Advogado do médico, Tito do Amaral ressalta que Joaquim de Sousa Lima Neto nega categoricamente a prática desses crimes e agora aguarda o posicionamento do Ministério Público. Ele diz que o cliente está abatido e discorda do entendimento da prática de crimes sexuais. “Estamos trabalhando para provar isso”, destacou.