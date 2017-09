Curso dos Bombeiros e da Secretaria da Saúde ensina noções de primeiros socorros em Goiás

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás e a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) promovem uma nova etapa do programa "Capacitar Para Salvar", que já atendeu 6 mil pessoas em todo o Estado, e propõe capacitar professores, estudantes, monitores de creches, trabalhadores da área de eventos ou qualquer pessoa que se interesse por noções de primeiros socorros.

Na nova etapa, os militares vão ministrar cursos de 4 horas/aula para a comunidade sobre como agir em casos de parada cardiorrespiratória, obstrução das vias aéreas, afogamento, queimadura, intoxicação, cortes, fraturas e quedas.

“Noções de primeiros socorros podem ser decisivas para salvar uma vida, em situações de perigo”, segundo o secretário de Estado da Saúde Leonardo Vilela. O comandante do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil Cel. Carlos Helbingen atesta: “até mesmo uma pessoa que receba orientações pelo telefone consegue prestar assistência. Temos registro de vários casos no 193”.

O objetivo do curso é disseminar a cultura da segurança entre os goianos, capacitando a população sobre a importância de aprender técnicas de primeiros socorros. A participação no "Capacitar Para Salvar" é grátis e a ação está sendo realizada em todo o Estado, mas as vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas no site dos bombeiros (www.bombeiros.go.gov.br ou www.saude.go.gov.br).