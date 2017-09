Crise hídrica deixa 84 bairros sem água

Mesmo com ações de fiscalização realizadas no fim de semana para melhorar a vazão do Rio Meia Ponte, a quantidade de líquido na área de captação de água para a região metropolitana de Goiânia continua diminuindo continua crítica. De terça-feira da semana passada até esta segunda-feira (4), o nível abaixou mais 36 centímetros. A Saneamento de Goiás S/A (Saneago) informou q...