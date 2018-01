Criminosos explodem agência da Caixa em Silvânia e matam rapaz que dirigia carro

Atualizada às 09h50 - 06/01/2018

Uma agência bancária da Caixa Econômica Federal em Silvânia, a 83 quilômetros de Goiânia, foi explodida na madrugada deste sábado (6).

Imagens mostram o interior da agência, localizada na avenida Mário Ferreira, bastante danificado, com os caixas eletrônicos destruídos. Um homem que passava pelo local de carro foi baleado pelos criminosos. Segundo testemunhas, ele teria se negado a parar o veículo enquanto os bandidos atiravam contra a Polícia Militar (PM-GO). A vítima, ainda não identificada, foi socorrida com vida, mas não resistiu aos ferimentos ao dar entrada no hospital Nosso Senhor do Bonfim.

Os suspeitos abandonaram um dos veículos utilizados no crime no trevo da GO-010, na saída para Vianópolis e Leopoldo de Bulhões, e fugiram mata adentro. Agentes de segurança realizam buscas na região para a apreensão dos criminosos.