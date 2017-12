Crimes seguem sem solução em Goiás

O começo de 2018 ainda está longe de ser de paz e tranquilidade para as famílias de pessoas que, desde o ano passado, buscam informações sobre seus parentes desaparecidos, ou mesmo casos que ainda seguem sem conclusão. A família do rapper Kaique Liberato de Melo, o Sabotinha, de 17 anos, ainda tem esperança de encontrar o jovem vivo, mesmo com a angústia da falta de inf...