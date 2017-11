Três crianças foram flagradas sendo transportadas por um motorista dentro do porta-malas de um veículo, em Cidade Ocidental, no Entorno do Distrito Federal.

As crianças estavam com o corpo dentro do veículo e levantavam a tampa para olhar a rua e acenar para quem passava pelo local.

Segundo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), a infração é grave, com multa de R$ 127 e cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do motorista.