Depois de bater contra uma motocicleta, um veículo invadiu o corredor exclusivo de ônibus do Eixo Anhanguera, no Setor Aeroviário, no início da tarde deste sábado (27), em Goiânia. As informações são do Corpo de Bombeiros.

Conforme a corporação, duas crianças que estavam no interior do carro no momento da batida ficaram feridas. Elas foram encaminhadas para uma unidade de saúde. O Corpo de Bombeiros não repassou mais detalhes.