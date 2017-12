Crianças descobrem que Papai Noel está sem balas e atiram pedras na equipe do 'bom velhinho'

Parece que as crianças de Itatiba (SP), ainda não entraram no espírito natalino. Enquanto desfilava de trenó pelas ruas do bairro Porto Seguro, no domingo (10), o Papai Noel voluntário distribuía doces para a população, mas com o passar do tempo o "bom velhinho" ficou sem doces e as crianças descobriram isso.

Cerca de sete crianças e adolescentes, entre 9 e 12 anos, não perdoaram e ainda atiraram pedras na equipe do Papai Noel, mas ninguém ficou ferido. Um dos membros do grupo estava de costas e quase foi atingido na cabeça.

"Eles estavam correndo atrás do trenó e jogando as balas de volta. Eles chamavam a gente de filho da p* e mandando ir tomar no c*", afirmou uma pessoa da equipe que não quis se identificar. Ele disse ainda que esta não foi a primeira vez que a equipe foi atacada no bairro e por isso, as visitas foram suspensas nos últimos quatro anos.

Com o incidente, o grupo formado por mais três voluntários achou melhor carregar o veículo com mais balas e seguir para a Praça da Bandeira.

A Prefeitura de Itatiba informou em nota que não foi oficialmente notificada sobre a situação e explicou que a cidade possui uma forte tradição de Papais Noéis voluntários, que percorrem os bairros de forma independente, sem vínculo com a administração.