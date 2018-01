Crianças de 3 e 4 anos morrem afogadas em piscina de clube: “Perdemos as nossas menininhas”

Duas crianças morreram afogadas em um clube no final da tarde desse domingo (21), em Belo Horizonte. As meninas de 3 e 4 anos eram primas.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o afogamento ocorreu por volta das 18h. Os pais se preparavam para ir embora quando escutaram uma gritaria. As meninas brincavam na piscina de criança e, em segundos, pularam na de adulto. “Perdemos as nossas menininhas”, contou, aos prantos, o gari Helbert Santiago Santos, pai de Alice, de 3 anos.

“A maiorzinha, saiu cambaleando de dentro da piscina e desmaiou. A outra já estava no fundo da piscina. Meu marido e o rapaz do bar que encontraram”, contou emocionada Cleusilene da Silva, parente das vítimas.

Como não havia salva-vidas no local, as vítimas foram levadas ao batalhão da PM mais perto. Militares deram início aos procedimentos de ressuscitação até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas as meninas não resistiram.

Os corpos foram liberados do Instituto Médico Legal (IML), segundo a Polícia Civil, e levados para uma funerária no bairro Gameleira. Um inquérito foi aberto e o clube será periciado.

A família decidiu fazer um Boletim de Ocorrência para registrar uma reclamação sobre o clube, onde não havia salva-vidas. “Vamos acionar a Justiça para que isso não aconteça novamente com uma criança”, disse o pai. Alice será enterrada nesta segunda, no cemitério da Saudade.