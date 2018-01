Criança se afoga em balde e é resgatada de helicóptero em Aparecida de Goiânia

Uma criança do sexo feminino com cerca de um ano de idade está com o estado de saúde grave depois de sofrer um acidente doméstico na tarde desta segunda-feira, 29, em Aparecida de Goiânia, Região Metropolitana de Goiânia.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a menina se afogou em um balde com água e foi socorrida na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Buriti Sereno, mas por conta do estado de saúde grave, foi transferida em um helicóptero para o Hospital Estadual de Urgências da Região Noroeste de Goiânia Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol).

Ainda de acordo com os Bombeiros, a criança chegou a ter uma parada cardíaca e teve que ser reanimada pelos profissionais. Durante o percurso de helicóptero a vítima foi intubada. Ela deve ser internada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal.

A reportagem tenta contato com a assessoria do Hugol para saber o estado de saúde da menina.