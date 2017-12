Criança de 9 anos morre após estrutura de balanço da praça cair sobre ela

Uma criança de 9 anos morreu após se envolver em um acidente com um balanço em praça pública no município de Poá, na Grande São Paulo, na tarde desta sexta-feira, dia 8.



De acordo com informações dadas pela Polícia Civil, a estrutura do balanço era de madeira e se quebrou enquanto a criança brincava. Uma parte da estrutura caiu sobre a menina, que chegou a ser socorrida em um hospital, mas acabou não resistindo aos ferimentos.



A criança estava acompanhada da família, e o local está fechado para apuração da perícia. O caso está sob investigação da Polícia Civil.