Criança de 9 anos mata menino de 12 a pauladas após ser chamado de ‘caolho’

Uma criança de 9 anos matou um menino de 12 a pauladas na noite desta segunda-feira (18) em Várzea Paulista, São Paulo. De acordo com o site TNOnline, o delegado responsável pelo caso informou que a vítima provocava constantemente a criança, que era estrábica, a chamando de "galo cego" e "caolho".

O incidente ocorreu por volta das 18h de ontem, quando os dois estavam com um grupo de colegas. Eles se desentenderam e, no meio da briga, o menino pegou um pedaço de pau e atingiu o adolescente várias vezes na cabeça. A vítima chegou a ser levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com a reportagem, a polícia informou que, como o autor do crime é uma criança, o acontecimento não pode ser classificado como crime ou ato infracional, apesar da gravidade do caso. Além disso, não há medida de restrição de liberdade prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

O caso, segundo o TNOnline, foi encaminhado para a Vara da Infância e da Juventude e para a Promotoria da Infância e da Juventude de Várzea Paulista.