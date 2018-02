Criança de 7 anos participa de desafio e morre após inalar desodorante aerosol

A pequena Adrielly Gonçalves, de 7 anos, morreu no último sábado (3), em São Bernardo do Campo (SP), depois de participar do "desafio do desodorante", quando a pessoa inala desodorante aerosol pelo maior tempo que conseguir. Ela estava brincando em casa, espirrou o spray na boca, segurou o ar e teve uma parada cardíaca. A família ainda tentou levar a criança para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas ela já chegou morta.

De acordo com a tia e madrinha da vítima, Lásara de Oliveira, de 34 anos, a sobrinha assistiu a um vídeo na internet onde uma pessoa ensinava o desafio.

Após a morte da menina, a família lançou uma campanha nas redes sociais para alertar sobre o perigo desses desafios divulgados nas redes sociais. "Ela, criança inocente, colocou o desodorante direto na boca e desmaiou, tendo parada cardíaca em sequência", explica o texto publicado no domingo (4) por familiares de Adrielly no Facebook.

"O que não pude fazer por minha filha vou fazer por outras pessoas, para que essa tragédia não aconteça novamente", afirmou a mãe da criança, Márcia Gonçalves.

Adrielly tinha mais quatro irmãos mais velhos, de 23, 17, 13 e 10 anos e se preparava para iniciar o segundo ano do ensino fundamental. O corpo foi velado e sepultado no domingo.