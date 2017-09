Criança de 3 anos fica com pedaço de madeira atravessado no pescoço durante brincadeira, em Catalão

Uma criança de 3 anos precisou ser socorrida por um helicóptero do Corpo de Bombeiros depois de ter um pedaço de madeira atravessado pelo seu pescoço. O acidente ocorreu no fim da tarde desta terça-feira (12), na cidade de Catalão, na região Sudeste goiana.

De acordo com a corporação, a mãe da criança, um menino, contou que não sabe como ocorreu a perfuração, mas afirmou que ele brincava no momento do ocorrido. A criança foi socorrida inicialmente por uma ambulância do Samu, mas por conta da gravidade, o helicóptero dos bombeiros foi acionado e trouxe o menino consciente para o Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia.

João Lucas está no Centro Cirúrgico da unidade hospitalar e passa por uma operação para retirada do objeto. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o estado da vítima é considerado estável. A mãe acompanha o menino.