Criança de 1 ano é atropelada pelo pai na garagem de casa, em Aparecida de Goiânia

Uma criança, de 1 ano de idade, morreu na tarde dessa quarta-feira (21) após ser atropelada pelo carro que era conduzido pelo pai na garagem de sua casa, no Conjunto Santa Fé, em Aparecida de Goiânia. De acordo com a Polícia Civil, o homem não percebeu que o filho estava engatinhando no local.

O bebê chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Garavelo, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo da criança foi retirado do Instituto Médico Legal (IML) pela família por volta das 23h. O velório acontece no cemitério Parque Memorial.